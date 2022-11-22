Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Каменева победила с национальным рекордом, Беларусь выиграла смешанную эстафету, другие результаты

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Сегодня в Казани в рамках «Игр дружбы» прошел третий соревновательный день чемпионата России по плаванию на короткой воде.

«Игры дружбы»

Казань, Россия

2-й этап

Чемпионат России по плаванию на короткой воде

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Мария Каменева – 51,79 (рекорд России)

2. Арина Суркова – 53,04

3. Дарья С. Устинова – 53,17

800 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 8.19,03

2. Валерия Саламатина – 8.22,56

3. Маргарита Ершова – 8.23,41

200 м, спина

1. Влада Егги – 2.06,08

2. Анастасия Дуплинская – 2.06,27

3. Валерия Егорова – 2.07,21

Мужчины

100 м, баттерфляй

1. Андрей Минаков – 49,92

2. Роман Шевляков – 50,07

3. Петр Жихарев – 50,09

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.02,70

2. Данил Семьянинов – 2.02,86

3. Михаил Доринов – 2.03,19

4x50 м, смешанная комбинированная эстафета

1. Беларусь (Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова, Анастасия Караковская) – 1.38,63

2. Санкт-Петербург (Павел Татаренко, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Дарья С. Устинова) – 1.39,46

3. Москва (Степан Калабин, Данил Семьянинов, Анастасия Журавлева, Розалия Насретдинова) – 1.40,36

4. Калужская область (Мария Каменева, Андрей Николаев, Владислав Герасименко, Полина Иванушкина) – 1.41,09

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