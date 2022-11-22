Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Каменева победила с национальным рекордом, Беларусь выиграла смешанную эстафету, другие результаты
Сегодня в Казани в рамках «Игр дружбы» прошел третий соревновательный день чемпионата России по плаванию на короткой воде.
«Игры дружбы»
Казань, Россия
2-й этап
Чемпионат России по плаванию на короткой воде
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Мария Каменева – 51,79 (рекорд России)
2. Арина Суркова – 53,04
3. Дарья С. Устинова – 53,17
800 м, вольный стиль
1. Анна Егорова – 8.19,03
2. Валерия Саламатина – 8.22,56
3. Маргарита Ершова – 8.23,41
200 м, спина
1. Влада Егги – 2.06,08
2. Анастасия Дуплинская – 2.06,27
3. Валерия Егорова – 2.07,21
Мужчины
100 м, баттерфляй
1. Андрей Минаков – 49,92
2. Роман Шевляков – 50,07
3. Петр Жихарев – 50,09
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 2.02,70
2. Данил Семьянинов – 2.02,86
3. Михаил Доринов – 2.03,19
4x50 м, смешанная комбинированная эстафета
1. Беларусь (Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова, Анастасия Караковская) – 1.38,63
2. Санкт-Петербург (Павел Татаренко, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Дарья С. Устинова) – 1.39,46
3. Москва (Степан Калабин, Данил Семьянинов, Анастасия Журавлева, Розалия Насретдинова) – 1.40,36
4. Калужская область (Мария Каменева, Андрей Николаев, Владислав Герасименко, Полина Иванушкина) – 1.41,09
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