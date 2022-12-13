Итальянцы и австралийки с мировыми рекордами победили в кролевых эстафетах на ЧМ по плаванию на короткой воде

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Мужская сборная Италии по плаванию установила мировой рекорд в эстафете 4х100 м кролем на чемпионате мира на короткой воде в Мельбурне.

Алессандро Миресси, Паоло Конте Бонин, Леонардо Деплано и Томас Чеккон в финальном заплыве финишировали с результатом 3.02,75. Предыдущий рекорд был установлен американцами (3.03,03) в декабре 2018 года.

Вторыми стали австралийцы (+1,88), третьими – представители США (+2,34).

Женская сборная Австралии с мировым рекордом победила на аналогичной дистанции – Молли О’Каллаган, Мэдисон Уилсон, Мэг Харрис и Эмма Маккеон показали результат 3.25,43. Вторыми стали американки (+0,86 секунды), третьими – канадки (+2,63).

Предыдущее мировое достижение принадлежало нидерландским пловчихами (3.26,53) и было установлено в декабре 2014 года.

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