Татьяна Покровская сняла свою кандидатуру с выборов на пост президента Федерации синхронного плавания России

сообщила, что сняла свою кандидатуру с выборов на пост президента Федерации синхронного плавания России (ФСПР).

Президентом организации была избрана трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

«Я не избиралась, я взяла отвод, потому что хочу заниматься своим любимым делом», – сообщила Покровская.

Покровской 72 года, 1998 года она является главным тренером сборной России по синхронному плаванию.