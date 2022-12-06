Татьяна Покровская сняла свою кандидатуру с выборов на пост президента Федерации синхронного плавания России
Татьяна Покровская сообщила, что сняла свою кандидатуру с выборов на пост президента Федерации синхронного плавания России (ФСПР).
Президентом организации была избрана трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.
«Я не избиралась, я взяла отвод, потому что хочу заниматься своим любимым делом», – сообщила Покровская.
Покровской 72 года, 1998 года она является главным тренером сборной России по синхронному плаванию.
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