Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова, покинувшая страну, не откажется от российского гражданства
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова не собирается отказываться от российского гражданства.
Об этом заявила ответственный секретарь Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Валентина Немогаева. В сентябре сообщалось, что Давыдова покинула Россию.
«Анастасия Давыдова прислала заявление в президиум федерации с просьбой вывести ее из его состава. По ее заявлению в конце этой недели будет президиум, на котором будем выводить ее из состава. По уставу мы по-другому это сделать не можем, нужно только личное заявление.
Мне неизвестны причины ее отъезда из страны. Единственный вопрос, который я задала, а отказываются ли они от российского гражданства? Она мне написала, что от гражданства не отказывается. И что это не значит, что они уехали навсегда», – сказала Немогаева.
Пятикратная олимпийская чемпионка, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова покинула Россию («Матч ТВ»)
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