Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова, покинувшая Россию, исключена из президиума Федерации синхронного плавания страны

Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова исключена из президиума Федерации синхронного плавания России (ФСПР).

Об этом сообщила первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина. Ранее сообщалось, что Давыдова покинула Россию.

«Анастасия Давыдова прислала нам официальное письмо о том, что просит вывести ее из состава президиума федерации по семейным обстоятельствам в связи с тем, что она не сможет выполнять свои функции.

Сегодня на заседании президиума мы рассмотрели ее обращение и единогласно его удовлетворили», – сказала Брусникина.

Пятикратная олимпийская чемпионка, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова покинула Россию («Матч ТВ»)