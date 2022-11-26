Татьяна Покровская: «Голядкина уехала в США, где живет и работает тренером ее родная сестра. Она помогает ей в постановке программ»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что олимпийская чемпионка Токио-2020 Марина Голядкина сейчас работает в США.

«Что касается Марины Голядкиной, то она, как и многие победительницы Игр в Токио, после их окончания прервала свою спортивную карьеру. Тем более в этой ситуации, в которой мы находимся сейчас.

Да, она уехала работать в США, где живет и работает тренером ее родная сестра. Марина помогает ей сейчас в постановке программ.

Голядкина никуда не переехала, у нее здесь есть школа, которую она открыла и в которой скоро продолжит работать тренером, а там посмотрим», – сказала Покровская.