Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Бородин, Саламатина, Цревар из Боснии одержали победы, другие результаты

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Сегодня в Казани в рамках «Игр дружбы» прошел первый соревновательный день чемпионата России по плаванию на короткой воде.

«Игры дружбы»

Казань, Россия

2-й этап

Чемпионат России по плаванию на короткой воде

Женщины

200 м, вольный стиль

1. Валерия Саламатина – 1.55,55

2. Анна Егорова – 1.55,89

3. Дарья Муллакаева – 1.56,35

4x100 м, эстафета, вольный стиль

1. Санкт-Петербург (Александра Курилкина, Дарья С. Устинова, Ирина Шваева, Яна Шакирова) – 3.36,04

2. Москва (Анна Комарова, Дарья Муллакаева, Розалия Насретдинова, Елизавета Сусорова) – 3.37,58

3. Новосибирская область (Арина Суркова, Анита Грищенко, Виктория Старостина, Дарья Трофимова) – 3.37,58

400 м, комплекс

1. Аня Цревар (Босния и Герцоговина) – 4.36,48

2. Анна Чернышева – 4.36,71

3. Анастасия Сорокина – 4.42,76

4. Таисия Колесникова – 4.43,39

Мужчины

400 м, вольный стиль

1. Даниил Шаталов – 3.40,36

2. Александр Егоров – 3.42,53

3. Денис Адеев – 3.43,48

4x100 м, эстафета, вольный стиль

1. Санкт-Петербург (Андрей Минаков, Егор Корнев, Александр Щеголев, Роман Шевляков) – 3.07,87

2. Калужская область (Владислав Герасименко, Сергей Фесиков, Антон Волошин, Михаил Вековищев) – 3.09,64

3. Новосибирская область (Даниил Марков, Максим Абловацкий, Арсений Десятов, Александр Шумилов) – 3.09,80

200 м, баттерфляй

1. Александр Харланов – 1.50,44

2. Александр Кудашев – 1.51,35

3. Егор Павлов – 1.51,37

200 м, комплекс

1. Илья Бородин – 1.53,42

2. Алексей Сударев – 1.53,91

3. Максим Ступин – 1.54,14

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