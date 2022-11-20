Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Бородин, Саламатина, Цревар из Боснии одержали победы, другие результаты
Сегодня в Казани в рамках «Игр дружбы» прошел первый соревновательный день чемпионата России по плаванию на короткой воде.
«Игры дружбы»
Казань, Россия
2-й этап
Чемпионат России по плаванию на короткой воде
Женщины
200 м, вольный стиль
1. Валерия Саламатина – 1.55,55
2. Анна Егорова – 1.55,89
3. Дарья Муллакаева – 1.56,35
4x100 м, эстафета, вольный стиль
1. Санкт-Петербург (Александра Курилкина, Дарья С. Устинова, Ирина Шваева, Яна Шакирова) – 3.36,04
2. Москва (Анна Комарова, Дарья Муллакаева, Розалия Насретдинова, Елизавета Сусорова) – 3.37,58
3. Новосибирская область (Арина Суркова, Анита Грищенко, Виктория Старостина, Дарья Трофимова) – 3.37,58
400 м, комплекс
1. Аня Цревар (Босния и Герцоговина) – 4.36,48
2. Анна Чернышева – 4.36,71
3. Анастасия Сорокина – 4.42,76
4. Таисия Колесникова – 4.43,39
Мужчины
400 м, вольный стиль
1. Даниил Шаталов – 3.40,36
2. Александр Егоров – 3.42,53
3. Денис Адеев – 3.43,48
4x100 м, эстафета, вольный стиль
1. Санкт-Петербург (Андрей Минаков, Егор Корнев, Александр Щеголев, Роман Шевляков) – 3.07,87
2. Калужская область (Владислав Герасименко, Сергей Фесиков, Антон Волошин, Михаил Вековищев) – 3.09,64
3. Новосибирская область (Даниил Марков, Максим Абловацкий, Арсений Десятов, Александр Шумилов) – 3.09,80
200 м, баттерфляй
1. Александр Харланов – 1.50,44
2. Александр Кудашев – 1.51,35
3. Егор Павлов – 1.51,37
200 м, комплекс
1. Илья Бородин – 1.53,42
2. Алексей Сударев – 1.53,91
3. Максим Ступин – 1.54,14
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