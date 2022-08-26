Всероссийская Спартакиада. Плавание. Колесников, Чикунова, Каменева, Кудашев, Саламатина одержали победы, другие результаты

Сегодня на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта прошли соревнования по плаванию.
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта
Санкт-Петербург
Плавание
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Климент Колесников – 48,16
2. Александр Щеголев – 48,72
3. Михаил Вековищев – 49,09
200 м, баттерфляй
1. Александр Кудашев -1.56,09
2. Александр Харланов – 1.57,27
3. Роман Шевляков – 1.58,07
1500 м, вольный стиль
1. Александр Егоров – 15.14,53
2. Александр Степанов – 15.14,63
3. Сергей Семенов – 15.20,65
4x100 м, комбинированная эстафета
1. Москва (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Андрей Жилкин) – 3.32,61
2. Санкт-Петербург (Алексей Ткачев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Александр Щеголев) – 3.34,46
3. Калужская область (Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Михаил Вековищев, Антон Волошин) – 3.36,29
Женщины
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.21,19
2. Мария Темникова – 2.24,72
3. Виталина Симонова – 2.27,67
100 м, баттерфляй
1. Дарья Клепикова – 57,97
2. Светлана Чимрова – 58,28
3. Анастасия Маркова – 58,90
200 м, вольный стиль
1. Валерия Саламатина – 1.57,53
2. Анастасия Гуженкова – 1.59,59
3. Дарья Муллакаева – 2.01,78
50 м вольный стиль
1. Мария Каменева – 24,31
2. Дарья Устинова – 24,88
3. Розалия Насретдинова – 25,20
4x100 м, комбинированная эстафета
1. Санкт-Петербург (Влада Егги, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Дарья Устинова) – 4.02,56
2. Москва (Анастасия Кляровская, Ника Годун, Анастасия Журавлева, Варвара Чемисова) – 4.08,15
3. Новосибирская область (Анастасия Дуплинская, Виталина Симонова, Анита Грищенко, Дарья Трофимова) – 4.08,50