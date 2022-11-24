Пловец Колесников о футболистах: «Никогда у нас не будет такого дохода, как у них. Футбол популярнее, есть свои спонсоры и так далее»

Двукратный призер Токио-2020 по плаванию высказался о заработках футболистов.

– Ты уже говорил, что деньги не главное для российского спортсмена.

– Я так и сказал. На первом месте для меня результат. Пока могу прогрессировать, результат у меня будет. И не то чтобы самому себе что-то доказать, просто хочется добиться.

Помню, была игра Piano tiles – я фигачил, пытался улучшить. И тут ощущения похожи. А выплаты? Если хороший результат, ты их получишь.

– Вы зарабатывали больше на международном уровне. Но при этом, если сравнивать с большинством видов спорта, у вас призовые очень достойные.

– Конечно, тут ведь зависит от того, кто и сколько может выделить. Ну и международные старты – глобальная история, уровень выше, призовые тоже.

Да и не можем мы сравнивать себя с другими видами спорта, потому что они различаются по популярности.

– То есть упреков от пловца в адрес футболистов мы не услышим?

– Ну, а зачем? Никогда у нас не будет такого дохода, как у них. Футбол популярнее, есть свои спонсоры и так далее.

Это другая тема, я в это не лезу. Приятно, что сейчас у нас есть призовые, что стараются ими обеспечивать за медали, рекорды, – сказал Колесников.