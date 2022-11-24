Колесников о вероятности допуска к Олимпиаде-2024: «Решает не один Бах. И даже хорошие отношения с FINA не будут решающим фактором»

Двукратный призер Токио-2020 по плаванию высказался о вероятности допуске россиян к Олимпиаде-2024 в .

– Как тренер пережили твое серебро на Олимпиаде? Понимаю, дебют на Играх, первая медаль, но...

– Знаю, что он очень переживал. Знаю, что он думает об этом. Мы сошлись на том, что надо думать об Олимпиаде в Париже. Но ввиду текущих обстоятельств, у нас теперь другие задачи.

– Это заниженный психологический прогноз или реальная оценка?

– Реальная. По жизни я не пессимист, настраиваюсь на позитив. Но все эти высказывания со стороны международных федераций... В общем, прогнозы неутешительные.

– Как же речь , что враждующим странам важно выступать на Олимпиаде?

– Не один Бах там решает. И даже если у нас хорошие отношения с , Владимир Валерьевич (Сальников, президент Всероссийской федерации плавания) этому всегда способствует, это тоже не будет решающим фактором, – сказал Колесников.