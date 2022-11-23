Климент Колесников: «Засчитают мировой рекорд или нет – вопрос не ко мне. Результат есть результат, в мире о нем узнают, увидят, что мы не стоим на месте»

Двукратный призер Олимпийских игр высказался о мировом рекорде, который он установил на чемпионате России на короткой воде в рамках «Игр дружбы» на дистанции 50 м на спине.

Колесников показал время 22,11 секунды. Решение о ратификации рекорда должна принять Международная федерация плавания ( ).

«Все классно. Рекорды мира нужно ставить, нужно бить, нужно прогрессировать. Я настраивался, но не загонял себя со вчерашнего дня.

Сегодня в эстафете проплыл быстрее, чем вчера. По настроению понимал, что все может получиться. Надеюсь, что этот рекорд не так быстро побьют. Доволен выступлением. Есть самоудовлетворение от того, как настраивался, как готовился.

Засчитают рекорд или нет? Не знаю. Этот вопрос нужно задавать не мне. Засчитают или не засчитают...

С одной стороны будет обидно, а с другой – результат есть результат. В мире о нем узнают. Увидят, что не стоим на месте. Нейтрально отношусь к этому», – сказал Колесников.