Станислав Поздняков: «Рекорд Колесникова – знаковое событие для мирового плавания и для российского спорта в целом»

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о мировом рекорде Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Колесников показал результат 22,11 секунды. Чемпионат России проходит в рамках «Игр дружбы» в Казани.

«Безусловно, рекорд Колесникова – это очень знаковое событие для мирового плавания и для российского спорта в целом.

Сейчас у нас очень хорошие соревнования, они проходят на высоком уровне, это никуда не делось», – сказал Поздняков.

Климент Колесников: «Засчитают рекорд или нет – вопрос не ко мне. Результат есть результат, в мире о нем узнают, увидят, что мы не стоим на месте»

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