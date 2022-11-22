Колесников на чемпионате России проплыл 50 м на спине с лучшим результатом сезона в мире

Двукратный олимпийский призер в плавании Климент Колесников проплыл 50 м на спине с лучшим результатом сезона в мире.

Спортсмен выиграл квалификацию чемпионата России по плаванию на короткой воде в Казани. Он преодолел дистанцию за 22,55 секунды.

До этого лучший результат сезона (22,72) принадлежал Дилану Картеру из Тринидада и Тобаго. Чемпионат России проходит в рамках второго этапа Игр Дружбы.

Накануне Колесников также показал лучший результат сезона на 100-метровке.