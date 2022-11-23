Олег Матыцин: «Рекорд Колесникова в очередной раз доказывает, что российские спортсмены – настоящие бойцы»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал новость о том, что Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Колесников показал результат 22,11 секунды. Чемпионат России проходит в рамках «Игр дружбы».

«Рекорд Климента Колесникова в очередной раз доказывает, что российские спортсмены – настоящие бойцы.

Несмотря на колоссальное давление, под которым они находятся, ребята не просто не унывают, а, напротив, продолжают добиваться высочайших результатов и устанавливают мировые рекорды.

Особенно приятно, что Колесников показал лучший в мире результат на «Играх дружбы» – российском турнире поистине международного масштаба, где бьются национальные и мировые рекорды.

Министерство спорта России продолжает поддерживать наших атлетов в это непростое время и создавать достойные условия для таких ярких рекордов.

Поздравляю Климента с этим великолепным результатом и желаю ему не менее впечатляющих побед», – сказал Матыцин.