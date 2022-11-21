Колесников на чемпионате России в Казани проплыл 100 м на спине с лучшим результатом сезона в мире

Двукратный призер Олимпийских игр показал на дистанции 100 м на спине на чемпионате России в Казани лучший результат сезона в мире.

Колесников проплыл стометровку за 48,82 секунды.

Второе место занял Павел Самусенко (50,01), третье – Евгений Рылов (50,03).

«На чемпионате мира, думаю, ребята поплывут быстрее. Не знаю, как насчет рекорда мира, но двое точно проплывут быстрее. Ребята не стоят на месте, и как назло, как раз в тот момент, когда я поплыл, все сразу начали плыть.

Сейчас на хватило на последний четвертак, сделал поворот и подкосило – упала мощность. Сегодня не было задачи ставить рекорды мира. В целом результат хороший, из «девяти» я давно не плавал, последний результат из «девяти» был как раз рекорд мира.

Получилось хорошо подготовиться, не было проблем серьезных. Посмотрим, как следующие соревнования будут. Дальше может получиться рекорд побить», – сказал Колесников.