Всероссийская Спартакиада. Плавание. Каменева, Маркова, Жихарев и Степанов одержали победы

Российская пловчиха Мария Каменева одержала победу на дистанции 100 м вольным стилем на Всероссийской Спартакиаде.
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта
Санкт-Петербург
Плавание
Мужчины
100 м, баттерфляй
1. Петр Жихарев – 51,08
2. Андрей Жилкин – 51,78
3. Михаил Вековищев – 51,85
800 м, вольный стиль
1. Александр Степанов – 7.54,89
2. Александр Егоров – 8.00,26
3. Сергей Семенов – 8.01,79
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Мария Каменева – 53,89
2. Дарья Клепикова – 54,76
3. Дарья С. Устинова – 55,06
200 м, баттерфляй
1. Анастасия Маркова – 2.08,83
2. Светлана Чимрова – 2.10,39
3. Софья Чичайкина – 2.14,01
200 м, спина
1. Дарья К. Устинова – 2.13,60
2. Анастасия Дуплинская – 2.14,82
3. Влада Егги – 2.14,97