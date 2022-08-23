Всероссийская Спартакиада. Плавание. Каменева, Маркова, Жихарев и Степанов одержали победы

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Российская пловчиха Мария Каменева одержала победу на дистанции 100 м вольным стилем на Всероссийской Спартакиаде.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Санкт-Петербург

Плавание

Мужчины

100 м, баттерфляй

1. Петр Жихарев – 51,08

2. Андрей Жилкин – 51,78

3. Михаил Вековищев – 51,85

800 м, вольный стиль

1. Александр Степанов – 7.54,89

2. Александр Егоров – 8.00,26

3. Сергей Семенов – 8.01,79

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Мария Каменева – 53,89

2. Дарья Клепикова – 54,76

3. Дарья С. Устинова – 55,06

200 м, баттерфляй

1. Анастасия Маркова – 2.08,83

2. Светлана Чимрова – 2.10,39

3. Софья Чичайкина – 2.14,01

200 м, спина

1. Дарья К. Устинова – 2.13,60

2. Анастасия Дуплинская – 2.14,82

3. Влада Егги – 2.14,97

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