Колесников о призовых за «Игры дружбы»: «Плавательное комьюнити в стране понимает, что мотивация больше строится на побитии рекордов, нежели на деньгах»

Двукратный олимпийский призер в плавании Климент Колесников высказался о призовых за участие в «Играх дружбы».

Общий призовой фонд второго и третьего этапов соревнований составит 7 млн рублей. Золотые медалисты получают по 120 тыс. рублей, серебряные – 115 тыс., бронзовые – 110 тыс.

«Мы не говорим, что деньги – это главное, но у нас есть работа и у нас есть за нее поощрения. Если пойдет так, что у нас не будет сделано и организовано других турниров, то все сводится к тому, что все будут выступать за выплаты, а сам результат уйдет на второй план.

Но я не думаю, что это произойдет, потому что плавательное комьюнити у нас в стране понимает, что мотивация больше строится на побитии рекордов, нежели на деньгах.

Учитывая все обстоятельства, что они могут в принципе обеспечивать призовыми и достаточно крупными, по сравнению с тем, что было в плавании ранее, это приятно.

Каждый раз проплываешь и понимаешь, что за твои первые места есть выплаты – не то чтобы это мотивировало, но это приятный бонус», – отметил Колесников.