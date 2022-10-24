Сальников о соревнованиях в России: «Делаем все на самом высоком уровне, чтобы никто из спортсменов не страдал от отсутствия международных стартов»

Президент Всероссийской федерации плавания ( ) высказался об организации соревнований внутри страны.

«Что касается соревновательной активности, хотим, чтобы турниры были для всех привлекательными, что мы и делаем. Например, мы договорились о новом формате, о совмещении соревнований на «Играх дружбы». Провели летом финал Кубка России, сейчас будет чемпионат России.

Мы, в первую очередь для себя, делаем все на самом высоком уровне, чтобы никто из спортсменов не страдал от отсутствия международных стартов, и все ценили то, что внутренние соревнования проходят не хуже, со всеми необходимыми атрибутами, атмосферно, ярко, с полноценным духом соперничества.

Наверное, спортсмены чувствуют это. Мы благодарны органам государственной власти, с которыми находим понимание, чувствуем их поддержку и заинтересованность в развитии спорта», – сказал Сальников.