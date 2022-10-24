Сальников о соревнованиях в России: «Делаем все на самом высоком уровне, чтобы никто из спортсменов не страдал от отсутствия международных стартов»
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался об организации соревнований внутри страны.
«Что касается соревновательной активности, хотим, чтобы турниры были для всех привлекательными, что мы и делаем. Например, мы договорились о новом формате, о совмещении соревнований на «Играх дружбы». Провели летом финал Кубка России, сейчас будет чемпионат России.
Мы, в первую очередь для себя, делаем все на самом высоком уровне, чтобы никто из спортсменов не страдал от отсутствия международных стартов, и все ценили то, что внутренние соревнования проходят не хуже, со всеми необходимыми атрибутами, атмосферно, ярко, с полноценным духом соперничества.
Наверное, спортсмены чувствуют это. Мы благодарны органам государственной власти, с которыми находим понимание, чувствуем их поддержку и заинтересованность в развитии спорта», – сказал Сальников.
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