Владимир Сальников: «FINA не отказывается от намерений провести турниры у нас, просто они отодвигаются по времени на недалекое будущее»

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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, как сейчас налажен диалог с Международной федерацией плавания (FINA). 

«Он постоянно продолжается, были встречи, в том числе с аль-Мусалламом. В FINA предполагают, что все запланированные у нас старты – юношеский чемпионат мира по плаванию, комплексный чемпионат мира по водным видам спорта, этапы Кубков мира — вернутся в Россию.

То есть международная федерация не отказывается от намерений провести турниры у нас, просто они отодвигаются по времени на недалекое будущее. Это связано с международной обстановкой, в которой значительное количество стран использует спортивные федерации в своих корыстных целях.

В отдельных случаях начинается откровенный саботаж, как было, когда некоторые европейцы грозили бойкотом соревнований, если в них будут участвовать россияне. Это неприемлемо.

Мы хотим вернуться в то состояние, когда спорт объединяет, а не служит интересам конкретных сторон. В ближайшее время проведем встречу с руководством Европейской лиги плавания (LEN). О том, какие могут быть результаты, говорить рано, но сам факт того, что инициатива поступила с их стороны, говорит о многом», – сказал Сальников. 

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