Владимир Сальников: «Не исключено, что мы можем перейти в Азиатскую федерацию плавания. Это откроет возможность участия в чемпионате Азии»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) не исключил, что может в будущем перейти из Европейской лиги плавания в Азиатскую федерацию.

Российские спортсмены до конца года отстранены от участия в международных стартах в связи с событиями на Украине.

«Сейчас на этот вопрос (об участии россиян в соревнованиях в следующем году) я ответить не смогу. Мы находимся на связи с международной федерацией, с ее президентом и исполнительным директором. Здесь очень важна общая атмосфера.

Могу сказать, что один из возможных вариантов – переход в другую континентальную организацию. Сейчас все наши водные виды спорта – прыжки в воду, синхронное плавание, плавание и водное поло – находятся в Европейской лиге плавания.

Не исключено, что мы можем перейти в Азиатскую федерацию плавания, что откроет нам возможность участия в чемпионате Азии. Этот вопрос сейчас не стоит на повестке, но такая возможность есть, и она вполне реальна», – сказал Сальников.