Синхронистка Чигирева: «Все санкции против России – временные. Через какое-то время их снимут и мы вернемся на международную арену»
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева считает, что санкции, наложенные на российских спортсменов, носят временный характер.
Международная федерация плавания (FINA) до конца года отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации в связи с ситуацией на Украине.
«Все санкции, они временные, через какое-то время их снимут и мы вернемся на международную арену.
Конечно, мы не должны закрыть глаза и делать какое-то свое синхронное плавание в России. Мы должны следить за тем, что делает мир, но мир пока ничего не делает.
Россия всегда была законодателем моды в нашем виде спорта. Даже если нас не пустят на Олимпиаду, я продолжу свою карьеру, меня спорт не покидает, мне очень интересно находить новые элементы, делать новые программы», – сказала Чигирева.
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