Синхронистка Чигирева: «Все санкции против России – временные. Через какое-то время их снимут и мы вернемся на международную арену»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева считает, что санкции, наложенные на российских спортсменов, носят временный характер.

Международная федерация плавания ( ) до конца года отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации в связи с ситуацией на Украине.

«Все санкции, они временные, через какое-то время их снимут и мы вернемся на международную арену.

Конечно, мы не должны закрыть глаза и делать какое-то свое синхронное плавание в России. Мы должны следить за тем, что делает мир, но мир пока ничего не делает.

Россия всегда была законодателем моды в нашем виде спорта. Даже если нас не пустят на Олимпиаду, я продолжу свою карьеру, меня спорт не покидает, мне очень интересно находить новые элементы, делать новые программы», – сказала Чигирева.