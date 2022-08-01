Чигирева пригласила Загитову попробовать силы в синхронном плавании: «У нее все в порядке с координаций, надо будет научиться держаться на воде, а дальше уже тренировки»

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева пригласила Алину Загитову попробовать силы в своем виде спорта.

Сегодня победительница Игр-2018 в фигурном катании посетила соревнования по синхронному плаванию на «Играх дружбы» в Казани.

– Алина Загитова приходила в бассейн, сказала, что для синхронного плавания плоховато умеет плавать. Что можете посоветовать?

– У нее все в порядке с координаций, надо будет научиться держаться на воде, а дальше уже тренировки – чемпионский дух возьмет свое. Алина, приходи! – сказала Чигирева.

Алина Загитова: «Бокс помогает держать форму в фигурном катании. Тут работа на все группы мышц, дыхательную систему»

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