Сальников о допуске россиян на международные старты: «Это политический вопрос. Все ждут улучшения общей атмосферы, связанной с реакцией недружественных стран»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников ответил на вопрос, когда будет принято решение по участию российских спортсменов в международных турнирах в следующем году.

«У нас соревнования, которые отменены – они не отменены навсегда, они находятся условно в стадии переноса. И чемпионат Европы, и чемпионат мира. Условно определено, что они перенесены на отдаленный какой-то срок.

Отвечая на вопрос «когда», это, наверное, больше политический вопрос. Сейчас я на него не отвечу, потому что все ожидают каких-то событий, наверное, улучшения общей атмосферы, связанной с реакцией недружественных стран прежде всего.

Но в голове у всех сидит, что пора бы этим заняться. Мы его (решение) не пропустим, но ждем», – сказал Сальников.

Сальников отметил, что FINA назвала одной из причин недопуска российских спортсменов на международные соревнования невозможность обеспечить гарантированную безопасность их нахождения там.

«Второй фактор – это то, что многие европейские страны предъявили ультиматум, что если приедут русские, то они не приедут.

В этом случае возможен был прямой материальный ущерб, потому что отсутствие целого ряда стран могло привести к тому, что телевизионные права упали бы в цене, FINA бы недосчиталась денег, репутационный ущерб и так далее.

Поэтому международная федерация старается сейчас максимально, насколько это возможно, соблюдать нейтралитет, чтобы не попасть в ситуацию с ущербом для организации», – пояснил глава ВФП.