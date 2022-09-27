Шишкина об отъезде Давыдовой из России: ««Я в шоке на самом деле. Теперь надо ждать, когда она сама объявит о причинах решения»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина высказалась об отъезде пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой из России.

«Я в шоке на самом деле. Для всех нас это полная неожиданность. Сомневаюсь, что кто-то из девочек был в курсе.

И мне кажется, что в этой ситуации они ничего не скажут, даже если и располагают какой-то информацией.

Так что теперь, видимо, надо ждать, когда Давыдова сама объявит о причинах своего решения», – сказала Шишкина.

Пятикратная олимпийская чемпионка, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова покинула Россию («Матч ТВ»)