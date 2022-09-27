Шишкина об отъезде Давыдовой из России: ««Я в шоке на самом деле. Теперь надо ждать, когда она сама объявит о причинах решения»

Теги синхронное плавание Анастасия Давыдова Алла Шишкина сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина высказалась об отъезде пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой из России.

«Я в шоке на самом деле. Для всех нас это полная неожиданность. Сомневаюсь, что кто-то из девочек был в курсе.

И мне кажется, что в этой ситуации они ничего не скажут, даже если и располагают какой-то информацией.

Так что теперь, видимо, надо ждать, когда Давыдова сама объявит о причинах своего решения», – сказала Шишкина.

Пятикратная олимпийская чемпионка, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова покинула Россию («Матч ТВ»)

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