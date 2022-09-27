Губерниев об отъезде Давыдовой из России: «У нас синхронистки нарасхват. Они найдут себе работу в любой европейской стране, в Америке, в Австралии»

Комментатор «Матч ТВ» высказался об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой.

Давыдова – генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР).

«Первый вопрос в том, что будет с центром Анастасии Давыдовой, потому что есть центр синхронного плавания, который носит имя прославленной чемпионки. Что будет с ним? Надо понимать, она этим занималась.

Во-вторых, насколько я знаю, у нас почти всем синхронисткам делают предложение поработать тренерами за рубежом. У нас синхронистки нарасхват. Они найдут себе работу в любой европейской стране, в Америке, в Австралии. Их зовут активно.

В третьих, у нас будут уезжать спортсмены и тренеры. И вообще у нас многие из страны уезжают. Этот процесс пошел. И спортсмены будут менять спортивное гражданство. Надо отдавать в этом отчет. В самом ближайшем будущем будут возможно переходы и так далее», – сказал Губерниев.

Пятикратная олимпийская чемпионка, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова покинула Россию (Матч ТВ)