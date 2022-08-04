Губерниев о мужском синхронном плавании: «В мире равноправие, я за гендерное равенство. Я сам известный синхронист, выступал с Киселевой и Брусникиной»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова чемпионки мира по синхронному плаванию Варвары Субботиной, которая заявила, что считает этот вид спорта исключительно женским.

«Я тоже люблю смотреть на ноги Варвары Субботиной. И в этом смысле они меня очаровывают гораздо больше ног, например, .

Но есть одно но: в мире, я думаю, найдется очень много женщин, которые не просто счастливы смотреть на ноги Мальцева и других парней в синхронном плавании, но еще и фанатеют от этого.

Я сам люблю мужское синхронное плавание, я сам известный синхронист, потому что участвовал в свое время в съемках и с нашей группой, и Брусникина и Киселева меня выбрасывали из воды, и с Мальцевым мы вместе плавали в Олимпийском в «Mixed to Olympics».

Поэтому я считаю, что Варвара, без сомнения, имеет право на собственное мнение, но в этой ситуации абсолютно все делается правильно, что развивается и мужское синхронное плавание, и микст-синхронное плавание, потому что гендерное равенство – оно не только в одну сторону, оно еще и в другую.

Поэтому я очень спокойно отношусь и к мужчинам-синхронистам, и даже к тем мужчинам, которые занимаются художественной гимнастикой. Женщины в свое время интенсивно начали заниматься мужскими видами спорта, поэтому мужчина тоже имеет полное право.

В мире равноправие, я за гендерное равенство, а Варю Субботину я очень люблю, она прекрасна», – сказал Губерниев.

Варвара Субботина: «Для меня синхронное плавание – только женский вид спорта. Гораздо эстетичнее видеть, как из воды выходят женские ноги, а не мужские»