ОКР об отъезде Давыдовой из России: «Заявлений о сложении с себя полномочий от генсекретаря не поступало»

Олимпийский комитет России выступил с заявлением по поводу отъезда пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из страны.

Давыдова – генеральный секретарь ОКР.

«Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от генерального секретаря в ОКР не поступало.

Олимпийский комитет России ведет плановую работу, в том числе по подготовке к отчетно-выборному олимпийскому собранию. Назначена дата, начался процесс выдвижения кандидатов на руководящие должности. Сейчас важную роль играет высокий уровень квалификации и профильной подготовки, серьезный опыт работы в олимпийском движении и спортивной отрасли.

Аппарат ОКР работает в усиленном режиме, операционная эффективность деятельности организации не зависит от личной ситуации генсека.

При необходимости соответствующие решения будут приниматься в соответствии с уставом Олимпийского комитета России и исключительно на основании проверенных данных», – заявили в ОКР.

Пятикратная олимпийская чемпионка, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова покинула Россию (Матч ТВ)