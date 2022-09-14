Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров стал депутатом Саратовской областной думы: «Акцент буду делать на развитие спорта в регионе»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в воду победил на выборах в Саратовскую областную думу по своему округу.

Бывший спортсмен выдвигался от партии «Новые люди».

«Любая победа приносит море эмоций. Также, как и в спорте, новая победа – это новая планка, новые задачи, новая ответственность! Прохождение в Думу – очень важный шаг. А что касается планов на работу, я изначально говорил, что акцент буду делать на развитие спорта в регионе.

Хотелось бы выразить огромную благодарность моим избирателям! С такой поддержкой мы сделаем многое для нашего региона. Будьте здоровы и занимайтесь спортом!» – написал Захаров.