Илья Захаров о выдвижении в Саратовскую областную думу: «Знаю, что происходит в моем родном регионе в сфере спорта и как справляться с «болячками»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, почему решил выдвигаться депутатом в Саратовскую областную думу.

– Мы разговаривали с вами в начале марта, и вы ни словом не обмолвились о том, что размышляете о политической карьере. Как давно вам пришла в голову мысль попробовать себя в этом качестве?

– Довольно давно. Ну а сейчас я просто понял, что меня многие поддерживают в этом начинании. Поэтому и рискнул выставить свою кандидатуру на сентябрьские выборы. Я выдвигаюсь депутатом в областную Думу от партии «Новые люди» – это довольно интересная партия, где делается акцент на бизнес, на молодежь, что в нынешнее время достаточно актуально.

Идет смена поколений, и многие ребята не до конца понимают, чем им заниматься. Мне бы хотелось показать, что в плане развития наш Саратовский регион является достаточно перспективным местом, где можно не только остаться, но и достойно работать, участвовать в жизни страны. Считаю, моя депутатская деятельность даст возможность реализовать немало проектов в данном направлении.

– Речь о спортивных проектах?

– Не только. Спорт, естественно, будет оставаться одной из приоритетных задач. Я очень много езжу по стране и вижу, чего именно не хватает нашему городу и области. Как раз поэтому хотелось бы разработать отдельный проект, рассчитанный на людей пенсионного возраста.

Сейчас, к сожалению, большинство пенсионеров, даже те, кто продолжает работать, сталкиваются с тем, что в свободное время им совершенно нечего делать. А ведь альтернатив множество: это могут быть занятия различными видами физической активности – йога, бассейн, какие-то секции по интересам.

– Кто все это будет оплачивать?

– Надеюсь, подобные инициативы найдут отклик как на частном, так и на государственном уровнях, когда проект будет окончательно сформирован. Пока, если честно, не очень углублялся в детали, но даже на своем опыте много раз убеждался: если ты способен заинтересовать какой-то идеей, деньги на ее воплощение всегда находятся.

Я часто общаюсь с людьми, имеющими опыт тех или иных успешных социальных проектов в крупных городах и той же Москве, поскольку многие инициативы так или иначе расходятся по регионам из столицы, и пока мой интерес к этому только растет.

– Наверняка вы замечали, что атлеты, которые идут в политику, подвергаются жесточайшей критике, несмотря на яркий бэкграунд. Не смущает?

– Да. Но отчасти я могу людей понять. Рассуждают-то все примерно одинаково: как человек, который отдал все силы своему виду спорта, может мгновенно переключиться на принципиально иной род деятельности и стать в нём успешным?

– Считайте, что сами задали себе этот вопрос.

– В моем понимании очень важно, чтобы человек, решивший пойти в политику, четко отдавал себе отчет в том, зачем совершает этот шаг. Кто-то ведь делает так, просто поддавшись на уговоры окружающих, а в этом варианте ошибка выбора заложена изначально.

Себя я все-таки отношу к другой категории. Не хочу сказать, что как-то особенно хорошо ориентируюсь в политических течениях, но точно знаю, что происходит в моем родном регионе в сфере спорта и как справляться с теми «болячками», которые есть. В Саратове я достаточно известная медийная личность, есть определенные связи, уже накоплен жизненный багаж.

Плюс отдаю себе отчет, что одним только спортом уровень социального благополучия в регионе не поднять. Для меня это важно, поскольку здесь живут мои родители, моя семья. Поэтому и не думаю, что круг моих интересов должен быть ограничен исключительно спортивными вопросами. Главное, чтобы люди мне верили, как верили Захарову-спортсмену, – сказал Захаров.

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров будет выдвигаться в депутаты Саратовской области