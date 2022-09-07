Виталий Смирнов об условиях для занятий водным поло в СССР: «Иногда снимали время в бассейне в Сандуновских банях, воды для тренировок не было совершенно»

Теги водное поло Виталий Смирнов ОКР сборная России (водное поло) Водные виды

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов высказался о развитии водного поло в России и СССР.

– Уже четыре Олимпиады пропустила мужская команда сборной России. Как думаете, что нужно делать, чтобы перезагрузить эту ситуацию и вернуться к победным традициям?

– Нужен системный подход и анализ. В советское время у нас водное поло было развито, но и в мире было всего четыре сильные команды – Венгрия, Югославия, мы и итальянцы. При этом в СССР было много сильных клубов и отовсюду было много сильных игроков. Помню как ездил с ребятами на сборы – и в Лазаревское, и во Львов. Даже позднее, когда уже перестал возглавлять федерацию. Была тогда хорошая плеяда тренеров, хорошо работали специалисты на местах.

Странные вещи: у нас не было трамплинов, но был олимпийский чемпион Белоусов. Сейчас у нас великолепные трамплины с лифтами, а результатов международных нет – где‑то пробиваются. Нужны кадры, база, занимающиеся, которых надо отбирать. Нужно отслеживать, работают ли тренеры по специальности после вузов или уходят трудиться в супермаркетах. Нужна воля, нужна группа единомышленников, можно найти финансирование.

В те времена в Москве было два крытых бассейна. Иногда снимали время в бассейне в Сандуновских банях, воды для тренировок не было совершенно. Сейчас другие возможности. Надо смотреть, надо анализировать, – сказал Смирнов.

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