Виталий Смирнов об условиях для занятий водным поло в СССР: «Иногда снимали время в бассейне в Сандуновских банях, воды для тренировок не было совершенно»

Почетный президент Олимпийского комитета России ( ), почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов высказался о развитии водного поло в России и СССР.

– Уже четыре Олимпиады пропустила мужская команда сборной России. Как думаете, что нужно делать, чтобы перезагрузить эту ситуацию и вернуться к победным традициям?

– Нужен системный подход и анализ. В советское время у нас водное поло было развито, но и в мире было всего четыре сильные команды – Венгрия, Югославия, мы и итальянцы. При этом в СССР было много сильных клубов и отовсюду было много сильных игроков. Помню как ездил с ребятами на сборы – и в Лазаревское, и во Львов. Даже позднее, когда уже перестал возглавлять федерацию. Была тогда хорошая плеяда тренеров, хорошо работали специалисты на местах.

Странные вещи: у нас не было трамплинов, но был олимпийский чемпион Белоусов. Сейчас у нас великолепные трамплины с лифтами, а результатов международных нет – где‑то пробиваются. Нужны кадры, база, занимающиеся, которых надо отбирать. Нужно отслеживать, работают ли тренеры по специальности после вузов или уходят трудиться в супермаркетах. Нужна воля, нужна группа единомышленников, можно найти финансирование.

В те времена в Москве было два крытых бассейна. Иногда снимали время в бассейне в Сандуновских банях, воды для тренировок не было совершенно. Сейчас другие возможности. Надо смотреть, надо анализировать, – сказал Смирнов.