Виталий Смирнов: «Думаю, заявление о допуске россиян Макларен сделал искренне, без подвохов. Это надо рассматривать как процесс отрезвления»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов оценил слова канадского юриста Ричарда Макларена, который назвал несправедливым отстранение российских спортсменов.
«Думаю, что это заявление о допуске россиян он сделал искренне, без подвохов. Это надо рассматривать как процесс отрезвления.
Надеюсь, что дальше последуют подобные заявления и от других функционеров.
Без участия спортсменов из России, одной из ведущих держав в мире, нельзя считать лучшими результаты во многих видах спорта.
Наверняка Макларен понимает, какой ущерб все это несет мировому спорту», – заявил Смирнов.