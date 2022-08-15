Виталий Смирнов: «Думаю, заявление о допуске россиян Макларен сделал искренне, без подвохов. Это надо рассматривать как процесс отрезвления»

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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов оценил слова канадского юриста Ричарда Макларена, который назвал несправедливым отстранение российских спортсменов. 

«Думаю, что это заявление о допуске россиян он сделал искренне, без подвохов. Это надо рассматривать как процесс отрезвления.

Надеюсь, что дальше последуют подобные заявления и от других функционеров.

Без участия спортсменов из России, одной из ведущих держав в мире, нельзя считать лучшими результаты во многих видах спорта.

Наверняка Макларен понимает, какой ущерб все это несет мировому спорту», – заявил Смирнов. 

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