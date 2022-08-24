Всероссийская Спартакиада. Плавание. Рылов, Колесников, Пригода, Годун одержали победы

Двукратный олимпийский чемпион победил на дистанции 200 м на спине на Всероссийской Спартакиаде.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Санкт-Петербург

Плавание

Мужчины

Спина, 200 м

1. Евгений Рылов – 1.55,90

2. Егор Доломанов – 1.58,69

3. Алексей Ткачев – 1.59,06

Вольный стиль, 50 м

1. – 21,69

2. Даниил Марков – 22,11

3. Павел Самусенко – 22,25

Брасс, 200 м

1. – 2.07,79

2. – 2.08,43

3. Михаил Доринов – 2.10,52

Эстафета 4х200 м

1. Москва (Михаил Довгалюк, Андрей Жилкин, Александр Егоров, Даниил Шаталов) – 7.16,22

2. Санкт-Петербург (Александр Чикнайкин, Алексей Ртищев, Матвей Гуков, Александр Щёголев) – 7.17,66

3. Новосибирская область (Александр Шумилов, Максим Абловакций, Арсений Десятов, Виктор Молоканов) – 7.32,13

Женщины

Вольный стиль, 400 м

1. – 4.08,61

2. – 4.12,28

3. Яна Курцева – 4.15,12

Брасс, 100 м

1. Ника Годун – 1.06,77

2. – 1.06,83

3. – 1.07,98

Комплекс, 200 м

1. Анна Чернышева – 2.14,50

2. Яна Шакирова – 2.14,90

3. Мария Темникова – 2.15,57