Всероссийская Спартакиада. Плавание. Рылов, Колесников, Пригода, Годун одержали победы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов победил на дистанции 200 м на спине на Всероссийской Спартакиаде.
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта
Санкт-Петербург
Плавание
Мужчины
Спина, 200 м
1. Евгений Рылов – 1.55,90
2. Егор Доломанов – 1.58,69
3. Алексей Ткачев – 1.59,06
Вольный стиль, 50 м
1. Климент Колесников – 21,69
2. Даниил Марков – 22,11
3. Павел Самусенко – 22,25
Брасс, 200 м
1. Кирилл Пригода – 2.07,79
2. Антон Чупков – 2.08,43
3. Михаил Доринов – 2.10,52
Эстафета 4х200 м
1. Москва (Михаил Довгалюк, Андрей Жилкин, Александр Егоров, Даниил Шаталов) – 7.16,22
2. Санкт-Петербург (Александр Чикнайкин, Алексей Ртищев, Матвей Гуков, Александр Щёголев) – 7.17,66
3. Новосибирская область (Александр Шумилов, Максим Абловакций, Арсений Десятов, Виктор Молоканов) – 7.32,13
Женщины
Вольный стиль, 400 м
1. Валерия Саламатина – 4.08,61
2. Анастасия Гуженкова – 4.12,28
3. Яна Курцева – 4.15,12
Брасс, 100 м
1. Ника Годун – 1.06,77
2. Евгения Чикунова – 1.06,83
3. Мария Темникова – 1.07,98
Комплекс, 200 м
1. Анна Чернышева – 2.14,50
2. Яна Шакирова – 2.14,90
3. Мария Темникова – 2.15,57