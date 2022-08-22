Всероссийская Спартакиада. Плавание. Колесников, Довгалюк, Семьянинов, Бородин, Устинова одержали победы, другие результаты

В Санкт-Петербурге проходят соревнования по плаванию в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Санкт-Петербург

Плавание

Мужчины

Спина, 100 м

1. – 52,90

2. Павел Самусенко – 53,16

3. Николай Зуев – 53,91

Вольный стиль, 200 м

1. Михаил Довгалюк – 1.47,20

2. – 1.47,90

3. Александр Щеголев – 1.47,95

Брасс, 100 м

1. Данил Семьянинов – 59,64

2. Кирилл Пригода – 59,68

3. Антон Чупков (Москва) – 59,95

Комплекс, 200 м

1. Илья Бородин – 1.58,78

2. Максим Ступин – 1.59,15

3. Иван Кустов – 2.02,67

Женщины

Вольный стиль,800 м

1. Маргарита Ершова – 8.38,01

2. Яна Курцева – 8.42,63

3. Полина Козякина – 8.43,57.

Спина, 100 м

1. Дарья Устинова – 1.01,27

2. Елизавета Агапитова – 1.01,61

3. Влада Егги – 1.01,95

Комбинированная эстафета, микст, 4х100 м

1. Санкт-Петербург (Алексей Ткачев, Светлана Чимрова, Кирилл Пригода, Дарья Устинова) – 3.47,22

2. Калужская область (Мария Каменева, Михаил Вековищев, Владислав Герасименко, Елена Давыдова) – 3.48,66

3. Москва (Климент Колесников, Петр Жихарев, Ника Годун, Дарья Муллакаева) – 3.49,04.