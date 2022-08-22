Всероссийская Спартакиада. Плавание. Колесников, Довгалюк, Семьянинов, Бородин, Устинова одержали победы, другие результаты

В Санкт-Петербурге проходят соревнования по плаванию в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта
Санкт-Петербург
Плавание
Мужчины
Спина, 100 м
1. Климент Колесников – 52,90
2. Павел Самусенко – 53,16
3. Николай Зуев – 53,91
Вольный стиль, 200 м
1. Михаил Довгалюк – 1.47,20
2. Мартин Малютин – 1.47,90
3. Александр Щеголев – 1.47,95
Брасс, 100 м
1. Данил Семьянинов – 59,64
2. Кирилл Пригода – 59,68
3. Антон Чупков (Москва) – 59,95
Комплекс, 200 м
1. Илья Бородин – 1.58,78
2. Максим Ступин – 1.59,15
3. Иван Кустов – 2.02,67
Женщины
Вольный стиль,800 м
1. Маргарита Ершова – 8.38,01
2. Яна Курцева – 8.42,63
3. Полина Козякина – 8.43,57.
Спина, 100 м
1. Дарья Устинова – 1.01,27
2. Елизавета Агапитова – 1.01,61
3. Влада Егги – 1.01,95
Комбинированная эстафета, микст, 4х100 м
1. Санкт-Петербург (Алексей Ткачев, Светлана Чимрова, Кирилл Пригода, Дарья Устинова) – 3.47,22
2. Калужская область (Мария Каменева, Михаил Вековищев, Владислав Герасименко, Елена Давыдова) – 3.48,66
3. Москва (Климент Колесников, Петр Жихарев, Ника Годун, Дарья Муллакаева) – 3.49,04.