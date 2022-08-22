Всероссийская Спартакиада. Плавание. Колесников, Довгалюк, Семьянинов, Бородин, Устинова одержали победы, другие результаты

Теги плавание результаты сборная России Спартакиада Михаил Довгалюк Кирилл Пригода Антон Чупков Мария Каменева Михаил Вековищев Климент Колесников Мартин Малютин Максим Ступин Яна Курцева Илья Бородин Александр Щеголев Павел Самусенко Елизавета Агапитова Маргарита Ершова Полина Козякина Николай Зуев Водные виды

В Санкт-Петербурге проходят соревнования по плаванию в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Санкт-Петербург

Плавание

Мужчины

Спина, 100 м

1. Климент Колесников – 52,90

2. Павел Самусенко – 53,16

3. Николай Зуев – 53,91

Вольный стиль, 200 м

1. Михаил Довгалюк – 1.47,20

2. Мартин Малютин – 1.47,90

3. Александр Щеголев – 1.47,95

Брасс, 100 м

1. Данил Семьянинов – 59,64

2. Кирилл Пригода – 59,68

3. Антон Чупков (Москва) – 59,95

Комплекс, 200 м

1. Илья Бородин – 1.58,78

2. Максим Ступин – 1.59,15

3. Иван Кустов – 2.02,67

Женщины

Вольный стиль,800 м

1. Маргарита Ершова – 8.38,01

2. Яна Курцева – 8.42,63

3. Полина Козякина – 8.43,57.

Спина, 100 м

1. Дарья Устинова – 1.01,27

2. Елизавета Агапитова – 1.01,61

3. Влада Егги – 1.01,95

Комбинированная эстафета, микст, 4х100 м

1. Санкт-Петербург (Алексей Ткачев, Светлана Чимрова, Кирилл Пригода, Дарья Устинова) – 3.47,22

2. Калужская область (Мария Каменева, Михаил Вековищев, Владислав Герасименко, Елена Давыдова) – 3.48,66

3. Москва (Климент Колесников, Петр Жихарев, Ника Годун, Дарья Муллакаева) – 3.49,04.

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