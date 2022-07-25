Плавание. «Игры дружбы». Марков, Бородин, Шиманович, Суркова, Чернышева одержали победы, Колесников и Чупков – 2-е

25 июля в Казани прошел пятый соревновательный день международных «Игр дружбы» по водным видам спорта.
Плавание
«Игры дружбы»
Казань, Россия
1-й этап
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Даниил Марков (Россия) – 22,01
2. Климент Колесников (Россия) – 22,06
3. Андрей Жилкин (Россия) – 22,31
100 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 58,97
2. Антон Чупков (Россия) – 59,24
3. Кирилл Пригода (Россия) – 59,37
400 м, комплексное плавание
1. Илья Бородин (Россия) – 4.08,05
2. Максим Ступин (Россия) – 4.16,23
3. Алексей Сударев (Россия) – 4.19,01
4x100 м, комбинированная эстафета
1. Москва-1 (Климент Колесников, Антон Чупков, Петр Жихарев, Владислав Гринев) – 3.31,91
2. Санкт-Петербург-1 (Алексей Ткачев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Александр Щеголев) – 3.33,86
3. Калужская область (Дмитрий Савенко, Андрей Николаев, Михаил Вековищев, Владислав Герасименко) – 3.34,40
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Арина Суркова (Россия) – 25,89
2. Дарья Клепикова (Россия) – 26,10
3. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 26,13
400 м, комплексное плавание
1. Анна Чернышева (Россия) – 4.46,40
2. Виктория Старостина (Россия) – 4.47,55
3. Анастасия Сорокина (Россия) – 4.52,00
4x200 м, вольный стиль
1. Татарстан-1 (Софья Дьякова, Дарья К. Устинова, Анастасия Колпакова, Валерия Саламатина) – 8.08,68
2. Санкт-Петербург-1 (Влада Егги, Валерия Козлова, Яна Шакирова, Дарья С. Устинова) – 8.10,00
3. ХМАО-Югра (Алиса Полетаева, Елизавета Агапитова, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова) – 8.10,89