Плавание. «Игры дружбы». Марков, Бородин, Шиманович, Суркова, Чернышева одержали победы, Колесников и Чупков – 2-е

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен Дарья Устинова Андрей Николаев Кирилл Пригода Антон Чупков Дарья Сергеевна Устинова Роман Шевляков сборная Беларуси Валерия Саламатина Андрей Жилкин Михаил Вековищев Илья Шиманович Климент Колесников Анастасия Гуженкова Анна Егорова Владислав Гринев Максим Ступин Даниил Марков Владислав Герасименко Анастасия Сорокина Арина Суркова Петр Жихарев Дмитрий Савенко Илья Бородин Александр Щеголев Анастасия Кулешова Алексей Ткачев Елизавета Агапитова Дарья Клепикова Игры Дружбы Виктория Старостина Алексей Сударев Водные виды

25 июля в Казани прошел пятый соревновательный день международных «Игр дружбы» по водным видам спорта.

Плавание

«Игры дружбы»

Казань, Россия

1-й этап

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Даниил Марков (Россия) – 22,01

2. Климент Колесников (Россия) – 22,06

3. Андрей Жилкин (Россия) – 22,31

100 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 58,97

2. Антон Чупков (Россия) – 59,24

3. Кирилл Пригода (Россия) – 59,37

400 м, комплексное плавание

1. Илья Бородин (Россия) – 4.08,05

2. Максим Ступин (Россия) – 4.16,23

3. Алексей Сударев (Россия) – 4.19,01

4x100 м, комбинированная эстафета

1. Москва-1 (Климент Колесников, Антон Чупков, Петр Жихарев, Владислав Гринев) – 3.31,91

2. Санкт-Петербург-1 (Алексей Ткачев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Александр Щеголев) – 3.33,86

3. Калужская область (Дмитрий Савенко, Андрей Николаев, Михаил Вековищев, Владислав Герасименко) – 3.34,40

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова (Россия) – 25,89

2. Дарья Клепикова (Россия) – 26,10

3. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 26,13

400 м, комплексное плавание

1. Анна Чернышева (Россия) – 4.46,40

2. Виктория Старостина (Россия) – 4.47,55

3. Анастасия Сорокина (Россия) – 4.52,00

4x200 м, вольный стиль

1. Татарстан-1 (Софья Дьякова, Дарья К. Устинова, Анастасия Колпакова, Валерия Саламатина) – 8.08,68

2. Санкт-Петербург-1 (Влада Егги, Валерия Козлова, Яна Шакирова, Дарья С. Устинова) – 8.10,00

3. ХМАО-Югра (Алиса Полетаева, Елизавета Агапитова, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова) – 8.10,89

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