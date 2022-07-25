Плавание. «Игры дружбы». Марков, Бородин, Шиманович, Суркова, Чернышева одержали победы, Колесников и Чупков – 2-е

25 июля в Казани прошел пятый соревновательный день международных «Игр дружбы» по водным видам спорта.

Плавание

«Игры дружбы»

Казань, Россия

1-й этап

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Даниил Марков (Россия) – 22,01

2. (Россия) – 22,06

3. Андрей Жилкин (Россия) – 22,31

100 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 58,97

2. (Россия) – 59,24

3. (Россия) – 59,37

400 м, комплексное плавание

1. (Россия) – 4.08,05

2. Максим Ступин (Россия) – 4.16,23

3. Алексей Сударев (Россия) – 4.19,01

4x100 м, комбинированная эстафета

1. Москва-1 (Климент Колесников, Антон Чупков, Петр Жихарев, Владислав Гринев) – 3.31,91

2. Санкт-Петербург-1 (Алексей Ткачев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Александр Щеголев) – 3.33,86

3. Калужская область (Дмитрий Савенко, Андрей Николаев, Михаил Вековищев, Владислав Герасименко) – 3.34,40

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова (Россия) – 25,89

2. Дарья Клепикова (Россия) – 26,10

3. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 26,13

400 м, комплексное плавание

1. Анна Чернышева (Россия) – 4.46,40

2. Виктория Старостина (Россия) – 4.47,55

3. Анастасия Сорокина (Россия) – 4.52,00

4x200 м, вольный стиль

1. Татарстан-1 (Софья Дьякова, Дарья К. Устинова, Анастасия Колпакова, Валерия Саламатина) – 8.08,68

2. Санкт-Петербург-1 (Влада Егги, Валерия Козлова, Яна Шакирова, Дарья С. Устинова) – 8.10,00

3. ХМАО-Югра (Алиса Полетаева, Елизавета Агапитова, Анастасия Гуженкова, ) – 8.10,89