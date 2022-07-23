Плавание. «Игры дружбы». Каменева, Суркова, Гуженкова и Зуев одержали победы, Пригода – 3-й, Рылов – 4-й

23 июля в Казани прошел третий соревновательный день международных «Игр дружбы» по водным видам спорта.
Плавание
«Игры дружбы»
Казань, Россия
1-й этап
Мужчины
200 м, спина
1. Николай Зуев (Россия) – 1.57,44
2. Алексей Ткачев (Россия) – 1.57,86
3. Дмитрий Савенко (Россия) – 1.58,10
4. Евгений Рылов (Россия) – 1.58,20
50 м, брасс
1. Андрей Николаев (Россия) – 26,86
2. Илья Шиманович (Беларусь) – 27,04
3. Кирилл Пригода (Россия) – 27,20
Эстафета 4x200 м, вольный стиль
1. Москва-1 (Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Даниил Шаталов, Александр Егоров) – 7.13,94
2. Санкт-Петербург-1 (Алексей Ртищев, Александр Щеголев, Василий Кукушкин, Даниил Косенков) – 7.14,72
3. Санкт-Петербург-2 (Александр Чикнайкин, Ярослав Пахомов, Матвей Гуков, Илья Марьян) – 7.27,33
Женщины
50 м, спина
1. Мария Каменева (Россия) – 27,65
2. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 28,14
3. Елизавета Агапитова (Россия) – 28,81
100 м, баттерфляй
1. Арина Суркова (Россия) – 57,58
2. Светлана Чимрова (Россия) – 57,64
3. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 57,80
200 м, вольный стиль
1. Анастасия Гуженкова (Россия) – 1.58,42
2. Валерия Саламатина (Россия) – 1.58,44
3. Анна Егорова (Россия) – 1.59,16
Комбинированная эстафета 4x100 м
1. Санкт-Петербург-1 (Влада Егги, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Дарья Устинова) – 4.01,18
2. Новосибирская область (Анастасия Дуплинская, Виталина Симонова, Арина Суркова, Дарья Трофимова) – 4.02,06
3. Москва-1 (Полина Кузнецова, Ника Годун, Анастасия Журавлева, Дарья Муллакаева) – 4.04,99