Плавание. «Игры дружбы». Каменева, Суркова, Гуженкова и Зуев одержали победы, Пригода – 3-й, Рылов – 4-й

23 июля в Казани прошел третий соревновательный день международных «Игр дружбы» по водным видам спорта.

Плавание

«Игры дружбы»

Казань, Россия

1-й этап

Мужчины

200 м, спина

1. Николай Зуев (Россия) – 1.57,44

2. Алексей Ткачев (Россия) – 1.57,86

3. Дмитрий Савенко (Россия) – 1.58,10

4. (Россия) – 1.58,20

50 м, брасс

1. Андрей Николаев (Россия) – 26,86

2. Илья Шиманович (Беларусь) – 27,04

3. (Россия) – 27,20

Эстафета 4x200 м, вольный стиль

1. Москва-1 (Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Даниил Шаталов, Александр Егоров) – 7.13,94

2. Санкт-Петербург-1 (Алексей Ртищев, Александр Щеголев, Василий Кукушкин, Даниил Косенков) – 7.14,72

3. Санкт-Петербург-2 (Александр Чикнайкин, Ярослав Пахомов, Матвей Гуков, Илья Марьян) – 7.27,33

Женщины

50 м, спина

1. (Россия) – 27,65

2. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 28,14

3. Елизавета Агапитова (Россия) – 28,81

100 м, баттерфляй

1. Арина Суркова (Россия) – 57,58

2. Светлана Чимрова (Россия) – 57,64

3. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 57,80

200 м, вольный стиль

1. Анастасия Гуженкова (Россия) – 1.58,42

2. Валерия Саламатина (Россия) – 1.58,44

3. (Россия) – 1.59,16

Комбинированная эстафета 4x100 м

1. Санкт-Петербург-1 (Влада Егги, , Светлана Чимрова, Дарья Устинова) – 4.01,18

2. Новосибирская область (Анастасия Дуплинская, Виталина Симонова, Арина Суркова, Дарья Трофимова) – 4.02,06

3. Москва-1 (Полина Кузнецова, Ника Годун, Анастасия Журавлева, Дарья Муллакаева) – 4.04,99