Конов о рейтингах Спартакиады: «Мы поддерживаем спортсменов, предоставляя свой эфир. Есть небольшое ядро зрителей, которым это интересно»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов оценил рейтинги Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта, которая проходит с 10 августа по 2 октября.

– На Спартакиаде канал сможет заработать или это выполнение госзаказа?

– Это социальная функция. Сейчас, когда российские спортсмены остались без международных стартов в самый пик сезона, мы поддерживаем их, предоставляя свой эфир. Во многих видах – прыжках в воду, плавании, легкой атлетике — у нас потрясающие результаты. Неправильно было бы лишать аудиторию возможности посмотреть на сильнейших спортсменов.

– То есть рейтинги Спартакиады не играют роли?

– В данном случае нет, конечно.

– Но обвал идет сильный?

– Рейтинги футбола или UFC значительно выше, чем у Спартакиады – бессмысленно отрицать очевидное. Но нельзя говорить, что аудитория на Спартакиаде падает в ноль – есть, пусть и достаточно небольшое, ядро зрителей, которым это интересно, – рассказал Конов.