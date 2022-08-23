Конов о рейтингах Спартакиады: «Мы поддерживаем спортсменов, предоставляя свой эфир. Есть небольшое ядро зрителей, которым это интересно»

Теги прыжки в воду телевидение Спартакиада Василий Конов Матч ТВ Водные виды

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов оценил рейтинги Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта, которая проходит с 10 августа по 2 октября.

– На Спартакиаде канал сможет заработать или это выполнение госзаказа? 

– Это социальная функция. Сейчас, когда российские спортсмены остались без международных стартов в самый пик сезона, мы поддерживаем их, предоставляя свой эфир. Во многих видах – прыжках в воду, плавании, легкой атлетике — у нас потрясающие результаты. Неправильно было бы лишать аудиторию возможности посмотреть на сильнейших спортсменов. 

– То есть рейтинги Спартакиады не играют роли?

– В данном случае нет, конечно. 

– Но обвал идет сильный? 

– Рейтинги футбола или UFC значительно выше, чем у Спартакиады – бессмысленно отрицать очевидное. Но нельзя говорить, что аудитория на Спартакиаде падает в ноль – есть, пусть и достаточно небольшое, ядро зрителей, которым это интересно, – рассказал Конов.

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