Всероссийская Спартакиада. Прыжки в воду. Бондарь и Терновой победили на вышке, Кузина взяла золото на трехметровом трамплине

Александр Бондарь и Руслан Терновой стали победителями соревнований в синхронных прыжках в воду с вышки на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта, Елизавета Кузина взяла золото на трехметровом трамплине.
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта
Казань
Прыжки в воду
Мужчины
Вышка, 10 м
1. Александр Бондарь – Руслан Терновой – 494,97
2. Александр Белевцев – Сандро Рогава – 401,52
3. Иван Карпов – Артем Левин – 389,13.
Женщины
Трамплин, 3 м.
1. Елизавета Кузина – 310,95
2. Виталия Королева – 309,20
3. Кристина Ильиных – 274,65