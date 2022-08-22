Всероссийская Спартакиада. Прыжки в воду. Бондарь и Терновой победили на вышке, Кузина взяла золото на трехметровом трамплине

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Александр Бондарь и Руслан Терновой стали победителями соревнований в синхронных прыжках в воду с вышки на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта, Елизавета Кузина взяла золото на трехметровом трамплине. 

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Казань

Прыжки в воду

Мужчины

Вышка, 10 м

1. Александр Бондарь – Руслан Терновой – 494,97

2. Александр Белевцев – Сандро Рогава – 401,52

3. Иван Карпов – Артем Левин – 389,13.

Женщины

Трамплин, 3 м. 

1. Елизавета Кузина – 310,95

2. Виталия Королева – 309,20

3. Кристина Ильиных – 274,65

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