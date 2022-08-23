Дмитрий Саутин: «Участвуй Бондарь и Терновой в чемпионате мира, думаю, даже с китайцами поборолись бы. Очень достойная пара»

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин оценил победу Александра Бондаря и Руслана Тернового на Всероссийской Спартакиаде в Казани.

Накануне дуэт взял золото в синхронных прыжках в вышки.

– Отличные прыжки, замечательная форма. Участвуй парни в чемпионате мира, даже с китайцами, думаю, поборолись бы.

– Сколько времени нужно на качественную притирку тандема?

– Бондарь и Терновой, сменивший Минибаева, работают с прошлого октября. К Кубку России готовились около пяти месяцев. Многого добились, очень достойная пара.

С Терновым, пожалуй, красивее смотрятся, чем с Минибаевым. Руслан чистый в плане входов, они у него железная десятка. Пензенская школа и техника, сухой, китайца напоминает. А Виктор, даже если попадал, всегда с бурунчиком.

– Удается следить за китайцами, пока нас нет на международных стартах? Сколько оборотов крутят сейчас?

– Четыре с половиной под себя делают, а это сумасшествие, коэффициент сложности под 4,2. У хайдайверов, представьте, 6,2, но там 17 метров в запасе.

Тренеры наверняка в курсе китайских достижений, а я – нет. Даже чемпионат мира не смотрел – не интересно без наших. В декабре, слышал, хотят сделать матчевую встречу Китай – Россия. Получится или нет, посмотрим. Китайцы пока дозревают, – сказал Саутин.