Александр Мальцев: «Увидели наших коллег по цеху не с лучшей стороны. Раньше хорошо общались на турнирах со всеми, сейчас все резко изменилось»

Теги синхронное плавание FINA Андреа Фуэнтес Фаче сборная России (синхронное плавание) Политика Александр Мальцев Водные виды

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, как изменилось отношение к российским спортсменам после начала спецоперации России на Украине.

– Говорят, в синхронном плавании из-за последних событий очень обострились взаимоотношения между спортсменами. Правда?

– К сожалению, мы увидели не с лучшей стороны наших коллег по цеху. Раньше хорошо общались на турнирах со всеми и никогда не было никакого напряжения. Сейчас все резко изменилось.

Во-первых, была очень показательной реакция на то, что FINA и Европейская лига плавания отстранили нас от соревнований. Конечно же, радовались представители Украины, которые активно выступали за санкции против нас.

По их мнению, коллективная ответственность должна действовать в полной мере. И потом очень злорадствовали, добившись своего. Но то же самое было и со стороны некоторых других команд, в частности США.

Тренер американской сборной, испанка Андреа Фуэнтес также выступила за наше отстранение, хотя до этого мы с ней очень живо общались.

– Они все это в открытую писали в социальных сетях?

– Да, оставляли комментарии под постами или ставили аплодисменты под новостью об отстранении. При этом многие спортсмены сейчас держат нейтралитет. Ни о чем не высказываются, как и судьи. Но чувствуется напряжение.

Если раньше я выкладывал фотографии и их активно комментировали, то сейчас этого нет. Некоторые пишут, как вы можете выступать и радоваться, когда в мире такое происходит.

Считают, мы должны сидеть дома и замкнуться, а они будут вешать себе медали, в том числе на чемпионате мира, – сказал Мальцев. 

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