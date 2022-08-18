Александр Мальцев: «Увидели наших коллег по цеху не с лучшей стороны. Раньше хорошо общались на турнирах со всеми, сейчас все резко изменилось»

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, как изменилось отношение к российским спортсменам после начала спецоперации России на Украине.

– Говорят, в синхронном плавании из-за последних событий очень обострились взаимоотношения между спортсменами. Правда?

– К сожалению, мы увидели не с лучшей стороны наших коллег по цеху. Раньше хорошо общались на турнирах со всеми и никогда не было никакого напряжения. Сейчас все резко изменилось.

Во-первых, была очень показательной реакция на то, что и Европейская лига плавания отстранили нас от соревнований. Конечно же, радовались представители Украины, которые активно выступали за санкции против нас.

По их мнению, коллективная ответственность должна действовать в полной мере. И потом очень злорадствовали, добившись своего. Но то же самое было и со стороны некоторых других команд, в частности США.

Тренер американской сборной, испанка также выступила за наше отстранение, хотя до этого мы с ней очень живо общались.

– Они все это в открытую писали в социальных сетях?

– Да, оставляли комментарии под постами или ставили аплодисменты под новостью об отстранении. При этом многие спортсмены сейчас держат нейтралитет. Ни о чем не высказываются, как и судьи. Но чувствуется напряжение.

Если раньше я выкладывал фотографии и их активно комментировали, то сейчас этого нет. Некоторые пишут, как вы можете выступать и радоваться, когда в мире такое происходит.

Считают, мы должны сидеть дома и замкнуться, а они будут вешать себе медали, в том числе на чемпионате мира, – сказал Мальцев.

Александр Мальцев: «Украинские синхронистки на ЧМ получили награду за выступление с грубейшими ошибками. Но все закрыли на это глаза»