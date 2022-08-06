Синхронист Мальцев: «Высказывания Субботиной не лучшим образом сказываются на нашей сборной. На мой взгляд, женские дуэты вызывают большие вопросы»

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию в миксте Александр Мальцев рассказал об имидже мужских соревнований в своем виде спорта.

«Когда дисциплина «микст-дуэт» появилась, было много спортсменов невысокого уровня, обидные комментарии не замечали. Сейчас люди на подобные высказывания очень остро реагируют, я получил большое количество комментариев относительно высказывания Варвары Субботиной (назвавшей синхронное плавание исключительно женским спортом – Sports.ru), в том числе от иностранных судей.

Думаю, подобные высказывания не лучшим образом сказываются на нашей сборной. В микст-дуэтах образы очень яркие, интересные и гармоничные, можно показать отношения между мужчиной и женщиной – это и любовь, и страсть, и ревность, сделать постановки, основанные на балете, различных музыкальных и литературных произведениях.

Женские дуэты, на мой взгляд, сейчас вызывают большие вопросы. Те образы, которые показывают девушки, могут иметь двоякие смыслы. На мой взгляд, в этом отношении микст-дуэт смотрится намного выигрышнее.

Неважно, мужчина или женщина выполняет свою программу, – если это спортсмен высокого класса, по определению у него будет красивая спортивная фигура, отточенные ноги, что дается большим и упорным трудом, наш вид спорта очень гармоничный и подходит как для мужчин, так и для женщин.

Так как я являюсь мотиватором для многих мальчишек, которые занимаются синхронным плаванием, конечно, мне бы хотелось их поддержать, пожелать, чтобы они не опускали руки и ни в коем случае не реагировали на отрицательные комментарии.

Надеюсь, с каждым годом их будет все меньше. Исконно это был мужской вид спорта и только потом стал женским, мужчины принесли в синхронное плавание второе дыхание», – отметил Мальцев.

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