Синхронист Мальцев: «Высказывания Субботиной не лучшим образом сказываются на нашей сборной. На мой взгляд, женские дуэты вызывают большие вопросы»

Теги синхронное плавание сборная России (синхронное плавание) Александр Мальцев Варвара Субботина Водные виды

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию в миксте Александр Мальцев рассказал об имидже мужских соревнований в своем виде спорта.

«Когда дисциплина «микст-дуэт» появилась, было много спортсменов невысокого уровня, обидные комментарии не замечали. Сейчас люди на подобные высказывания очень остро реагируют, я получил большое количество комментариев относительно высказывания Варвары Субботиной (назвавшей синхронное плавание исключительно женским спортом – Sports.ru), в том числе от иностранных судей.

Думаю, подобные высказывания не лучшим образом сказываются на нашей сборной. В микст-дуэтах образы очень яркие, интересные и гармоничные, можно показать отношения между мужчиной и женщиной – это и любовь, и страсть, и ревность, сделать постановки, основанные на балете, различных музыкальных и литературных произведениях.

Женские дуэты, на мой взгляд, сейчас вызывают большие вопросы. Те образы, которые показывают девушки, могут иметь двоякие смыслы. На мой взгляд, в этом отношении микст-дуэт смотрится намного выигрышнее.

Неважно, мужчина или женщина выполняет свою программу, – если это спортсмен высокого класса, по определению у него будет красивая спортивная фигура, отточенные ноги, что дается большим и упорным трудом, наш вид спорта очень гармоничный и подходит как для мужчин, так и для женщин.

Так как я являюсь мотиватором для многих мальчишек, которые занимаются синхронным плаванием, конечно, мне бы хотелось их поддержать, пожелать, чтобы они не опускали руки и ни в коем случае не реагировали на отрицательные комментарии.

Надеюсь, с каждым годом их будет все меньше. Исконно это был мужской вид спорта и только потом стал женским, мужчины принесли в синхронное плавание второе дыхание», – отметил Мальцев.

Наш синхронист выиграл золото ЧМ. В детстве над ним смеялись не только девочки, но и их родители

Варвара Субботина: «Для меня синхронное плавание – только женский вид спорта. Гораздо эстетичнее видеть, как из воды выходят женские ноги, а не мужские»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные