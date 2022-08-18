Александр Мальцев: «Украинские синхронистки на ЧМ получили награду за выступление с грубейшими ошибками. Но все закрыли на это глаза»

Российский синхронист, четырехкратный чемпион мира считает, что украинские синхронистки незаслуженно заняли призовое место на чемпионате мира в Будапеште.

«Так, сборная Украины получила награду за выступление с грубейшими, на мой взгляд, ошибками. Но все закрыли на это глаза.

Кроме того, на турнире было большое число политических тем, которые обычно запрещено использовать, а в этот раз это все, наоборот, активно продвигалось.

Это чисто мое мнение. Но если посмотреть выступление женского дуэта в технической программе, то легко заметить, что одна из спортсменок в конце забыла связку и делала совершенно другие движения. Это увидит даже обычный зритель.

Кроме того, некоторые элементы были исполнены с большими ошибками. Но оценки выставлены так, будто судьи заранее знали, какие именно оценки нужно ставить.

С теми помарками, которые сделали девочки, любая другая команда точно осталась бы без медалей», – сказал Мальцев.