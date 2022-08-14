Плавание. Чемпионат Европы-2022. Милак, Уилби, Пигре и Стенберген одержали победы, другие результаты

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14 августа были на чемпионате Европы по плаванию в Риме прошел четвертый соревновательный день. Было разыграно пять комплектов медалей.

Сборная России не участвует в соревнованях.

Плавание

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022

Рим, Италия

14 августа

Мужчины

100 м, баттерфляй

1. Кристоф Милак (Венгрия) – 50,33

2. Ноэ Понти (Швейцария) – 50,87

3. Якуб Мажерски (Польша) – 51,22

200 м, брасс

1. Джеймс Уилби (Великобритания) – 2.08,96

2. Матти Маттисон (Финляндия) – 2.09,40

3. Лука Пиццини (Италия) – 2.09,97

4x100 м, вольный стиль

1. Италия – 3.10,50

2. Венгрия – 3.12,43

3. Великобритания – 3.12,70

Женщины

50 м, спина

1. Аналия Пигре (Франция) – 27,27

2. Сильвия Скалия (Италия) – 27,53

3. Майке де Вард (Нидерланды) – 27,54

200 м, вольный стиль

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 1.56,36

2. Фрейя Андерсон (Великобритания) – 1.56,52

3. Изабель Мари Госе (Германия) – 1.57,02

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