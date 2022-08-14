Плавание. Чемпионат Европы-2022. Милак, Уилби, Пигре и Стенберген одержали победы, другие результаты

14 августа были на чемпионате Европы по плаванию в Риме прошел четвертый соревновательный день. Было разыграно пять комплектов медалей.
Сборная России не участвует в соревнованях.
Плавание
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022
Рим, Италия
14 августа
Мужчины
100 м, баттерфляй
1. Кристоф Милак (Венгрия) – 50,33
2. Ноэ Понти (Швейцария) – 50,87
3. Якуб Мажерски (Польша) – 51,22
200 м, брасс
1. Джеймс Уилби (Великобритания) – 2.08,96
2. Матти Маттисон (Финляндия) – 2.09,40
3. Лука Пиццини (Италия) – 2.09,97
4x100 м, вольный стиль
1. Италия – 3.10,50
2. Венгрия – 3.12,43
3. Великобритания – 3.12,70
Женщины
50 м, спина
1. Аналия Пигре (Франция) – 27,27
2. Сильвия Скалия (Италия) – 27,53
3. Майке де Вард (Нидерланды) – 27,54
200 м, вольный стиль
1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 1.56,36
2. Фрейя Андерсон (Великобритания) – 1.56,52
3. Изабель Мари Госе (Германия) – 1.57,02