Плавание. Чемпионат Европы. Попович, Христу, Ханссон одержали победы, другие результаты

В Риме проходит пятый соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта.
Плавание
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Рим, Италия
Мужчины
200 м, вольный стиль
1. Давид Попович (Румыния) – 1.42,97
2. Антонио Джакович (Швейцария) – 1.45,60
3. Феликс Аубек (Австрия) – 1.45,89
50 м, спина
1. Апостолос Христу (Греция) – 24,36
2. Томас Чеккон (Италия) – 24,40
3. Оле Брауншвейг (Германия) – 24,68
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Луис Ханссон (Швеция) – 56,66
2. Мари Ваттель (Франция) – 56,80
3. Лана Пудар (Босния и Герцеговина) – 57,27
200 м, брасс
1. Лиза Мамье (Швейцария) – 2.23,27
2. Мартина Карраро (Италия) – 2.23,64
3. Котрина Тетеревкова (Литва) – 2.24,16
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.