Плавание. Чемпионат Европы. Попович, Христу, Ханссон одержали победы, другие результаты

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В Риме проходит пятый соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта. 

Плавание

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Рим, Италия

Мужчины

200 м, вольный стиль

1. Давид Попович (Румыния) – 1.42,97

2. Антонио Джакович (Швейцария) – 1.45,60

3. Феликс Аубек (Австрия) – 1.45,89

50 м, спина

1. Апостолос Христу (Греция) – 24,36

2. Томас Чеккон (Италия) – 24,40

3. Оле Брауншвейг (Германия) – 24,68

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Луис Ханссон (Швеция) – 56,66

2. Мари Ваттель (Франция) – 56,80

3. Лана Пудар (Босния и Герцеговина) – 57,27

200 м, брасс

1. Лиза Мамье (Швейцария) – 2.23,27

2. Мартина Карраро (Италия) – 2.23,64

3. Котрина Тетеревкова (Литва) – 2.24,16

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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