Плавание. Чемпионат Европы. Милак, Шестрем, Романчук, Горбенко, Панцьера одержали победы, другие результаты

В Риме прошел шестой соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Плавание
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Рим, Италия
Мужчины
200 м, баттерфляй
1. Кристоф Милак (Венгрия) – 1.52,01
2. Ричард Мартон (Венгрия) – 1.54,78
3. Альберто Раццетти (Италия) – 1.55,01
50 м, брасс
1. Николо Мартиненги (Италия) – 26,33
2. Симоне Керасуоло (Италия) – 26,95
3. Лукас Мацерат (Германия) – 27,11
1500 м, вольный стиль
1. Михаил Романчук (Украина) – 14.36,10
2. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.39,79
3. Дамьен Жоли (Франция) – 14.50,86
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Сара Шестрем (Швеция) – 23,91
2. Катаржина Васик (Польша) – 24,20
3. Валери Ван Роон (Нидерланды) – 24,64
200 м, комплексное плавание
1. Анастасия Горбенко (Израиль) – 2.10,92
2. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 2.11,14
3. Сара Франчески (Италия) – 2.11,38
100 м, спина
1. Маргерита Панцьера (Италия) – 59,40
2. Меди Харрис (Великобритания) – 59,46
3. Кира Туссен (Нидерланды) – 59,53
Микст
4x200 м, эстафета, вольный стиль
1. Великобритания – 7.28,16
2. Франция – 7.29,25
3. Италия – 7.31,85