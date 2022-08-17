Плавание. Чемпионат Европы. Милак, Шестрем, Романчук, Горбенко, Панцьера одержали победы, другие результаты

В Риме прошел шестой соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Плавание

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Рим, Италия

Мужчины

200 м, баттерфляй

1. Кристоф Милак (Венгрия) – 1.52,01

2. Ричард Мартон (Венгрия) – 1.54,78

3. Альберто Раццетти (Италия) – 1.55,01

50 м, брасс

1. Николо Мартиненги (Италия) – 26,33

2. Симоне Керасуоло (Италия) – 26,95

3. Лукас Мацерат (Германия) – 27,11

1500 м, вольный стиль

1. (Украина) – 14.36,10

2. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.39,79

3. Дамьен Жоли (Франция) – 14.50,86

Женщины

50 м, вольный стиль

1. (Швеция) – 23,91

2. Катаржина Васик (Польша) – 24,20

3. Валери Ван Роон (Нидерланды) – 24,64

200 м, комплексное плавание

1. (Израиль) – 2.10,92

2. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 2.11,14

3. Сара Франчески (Италия) – 2.11,38

100 м, спина

1. Маргерита Панцьера (Италия) – 59,40

2. Меди Харрис (Великобритания) – 59,46

3. Кира Туссен (Нидерланды) – 59,53

Микст

4x200 м, эстафета, вольный стиль

1. Великобритания – 7.28,16

2. Франция – 7.29,25

3. Италия – 7.31,85