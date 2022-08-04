Субботина об «Играх дружбы»: «Международную конкуренцию ощутить не удалось. С китаянками было бы интересно, но они не захотели приехать»

Российская синхронистка поделилась впечатлениями от участия в международных соревнованиях «Игры дружбы» в Казани.

«Настроение отличное, впечатления от соревнований прекрасные. Все здорово. Но вот международную конкуренцию ощутить, честно скажу, не удалось.

Но хоть какие-то страны приехали, хоть что-то. Наверное, уже это неплохо. Настоящая конкуренция будет тогда, когда нас допустят на мир или Европу. Все остальное — сомнительная замена...

С китаянками было бы интересно, здорово. Но что же, спасибо тем, кто приехал. Китаянки не захотели.

Мотивацию сохранять непросто, но помогают тренеры, старшая подруга Светлана Колесниченко. Они нас поддерживают. Нам всем тяжело сейчас. Но что остается делать? Работать и еще раз работать.

Мы в целом себя и не сравниваем с другими. Первостепенная задача — сделать самих себя лучше. Безотносительно того, как выступают другие. Помогает перфекционизм, тренеров и наш собственный.

Хочется, чтобы программа была отточена до идеала, покорить как судей, так и прежде всего зрителей. К этому и стремимся», – сказала Субботина.