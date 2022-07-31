Илья Захаров: «Изоляция советских спортсменов в 80-е была отличной возможностью для развития детского спорта. И сейчас надо смещать фокус со спорта высших достижений»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров высказался о санкциях против российского спорта.

«Изоляция советских спортсменов в 80-е – это была отличная возможность, отличное время для развития детского спорта. И сейчас так, надо смещать фокус внимания со спорта высших достижений на массовый спорт, детско-юношеский. Нужны резервы.

Не должно быть такого, что есть один уникум, и вы все ресурсы в него вкладываете. У тех же китайцев такая скамейка запасных! Поэтому они и сильные, за счет внутренней конкуренции. А мы прыгали 10 лет с [Евгением] Кузнецовым в синхроне, так нас никто и не обыграл ни разу.

Сейчас прежде всего нужно помогать региональным федерациям и детским тренерам. Сейчас тренер в ДЮСШ – это святой человек, который работает за идею. Вот сами подумайте, какой молодой специалист будет жить в бассейне за 20 тысяч рублей? Когда он может работать в два раза меньше и получать в два раза больше, если пойдет в фитнес-клуб через дорогу.

В Москве в супермаркете 50 тысяч можно получать. И зачем тогда это все? Люди жить хотят достойно, чтобы их труд уважали и ценили», – сказал Захаров.

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