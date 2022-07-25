«У Рылова свой путь, пусть он вам сам расскажет, к чему стремится. На этих соревнованиях он не в той форме». Колесников об «Играх дружбы»

Российский пловец Климент Колесников ответил на вопрос о форме двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на «Играх дружбы» в Казани.

Соревнования проходят с 21 по 25 июля. На данный момент у Колесникова три золота, у Рылова пока нет медалей.

«У Жени свой путь, пусть он вам сам расскажет, к чему он стремится и что он хочет на данный момент.

С ним я общаюсь, но понимаю, что на сегодняшний день на этих соревнованиях он не в той форме и не хотел быть в той форме, в которой хотели бы увидеть его болельщики», – заявил Колесников.

Рылов о пятом месте на «Играх дружбы»: «Будем анализировать. Технические моменты хорошие, скорости пока вообще нет»