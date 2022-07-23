Зуев о победе над Рыловым на «Играх дружбы»: «Женя – крутой спортсмен, но не скажу, что это что-то для меня значит»

Российский пловец Николай Зуев прокомментировал свою победу на дистанции 200 м на спине на «Играх дружбы» в Казани.

Олимпийский чемпион Евгений Рылов стал четвертым на этой дистанции.

– Женя – крутой спортсмен, но я не скажу, что это что-то для меня значит. Результат свой улучшил, доволен этим.

– Были проблемы с переходом из юниоров?

– Не было. Только из-за пандемии сбился темп, очень готовился к олимпийскому отбору и за неделю до него все отменилось, потом заново вклинивался, набирал форму. Все это было непросто.

– У спинистов высокая конкуренция в России.

– В этом как раз рождаются медали и результаты. Считаю, что это здорово, – сказал 20-летний спортсмен.

Плавание. «Игры дружбы». Каменева, Суркова, Гуженкова и Зуев одержали победы, Пригода – 3-й, Рылов – 4-й