«Может, я бы на месте Рылова отдохнул немного еще. Лучше спрашивать его самого и его тренера». Чепик о результатах пловца на «Играх дружбы»

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик оценил результаты двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на «Играх дружбы» в Казани.

Соревнования проходили с 21 по 25 июля. Рылов не завоевал медалей.

«Евгений Рылов – это двукратный олимпийский чемпион. Этим все сказано. Мое личное мнение... Может, я бы на его месте отдохнул немного еще. Поэтому лучше всего спрашивать его самого и его тренера.

Мне понравилось, когда корреспонденты здесь общались с тренерами. Это правильно – видеть работу тренера, и о состоянии конкретного спортсмена лучше всего скажет его личный тренер», – сказал Чепик.