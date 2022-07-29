Олимпийский чемпион Лондона-2012 Илья Захаров высказался о популяризации прыжков в воду.

— Твое золото было совершенно особенным событием в водных видах. Не жалеешь, что эффекта в медиа оно не возымело, что аудиторию под это событие не удалось расширить?

— Да, но тогда и время было немного другое — еще не было такого эффекта от соцсетей. Все это с 2013-го в основном началось. Были корреспонденты, которые всегда отрабатывают водные виды. Мы давали интервью пишущей прессе, телевидению, и на этом все.

А потом начался бум соцсетей, которые помогают удерживать внимание зрителей. Если бы кто-то мне в тот момент рассказал, как использовать эту ситуацию для увеличения медийности, я был бы благодарен.

Сейчас у нас есть пресс-атташе Сергей Саркисян, который работает над этим. Нам важно научить людей понимать вид спорта, набрать свою аудиторию. Если из сорока миллионов мы наберем один — уже будет круто.

— Ваш вид спорта не слишком сложен для восприятия? Пока для многих это «с брызгами или без брызг».

— Именно. Нужно научить понимать прыжки. Нужно научить понимать, как прыжки оцениваются, вот тогда будет интересно.

— Так и систему судейства в синхронном плавании никто не понимает.

— И я не понимаю. Надо объяснять, рассказывать, чтобы было интересно смотреть.

— Еще важно рассказывать о людях и команде. Женя Кузнецов вот стал ближе к Nirvana.

— Конечно, это важно! Думаю, мы сейчас находимся в таком моменте, когда можем переломить эту ситуацию. Мы уже провели весьма достойно Кубок Евразийских стран, чемпионат России прошел на очень высоком уровне. Если хорошо поработаем, добьемся очень хорошего результата. Верю в это и с большим удовольствием этим занимаюсь, – сказал Захаров.